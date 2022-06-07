صالح قوجيل في استقبال السفير الروسي إيغور بيليايف

بعد تصريحاته حول الصحراء.. بوتين ينهي مهام السفير الروسي والجزائر تحاول ” مكيجة” القضية

2022-06-07 / 18:40
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هبة بريس _ ع عياش

في خروج غير محسوب قال السفير الروسي بالجزائر بيليايف، إن “الجزائر وروسيا تتشاوران حول أهم القضايا الإقليمية ومنها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية”.

وتابع الأخير “نحن ندعو فيما يخص كلا القضيتين لتطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وفيما يخص هذه القرارات، فإن كلا الشعبين من حقهما تقرير المصير”.

كما انتقد في تصريحات أخرى الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء وقال إنه لا يستبعد أن يكون وراءه ضغوط دولية على إسبانيا .

تصريحات الروسي إيغور بيليايف قال عنها مراقبون انها كانت سببا في انهاء مهامه بالجزائر واعتبرت ذلك عقابا له من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدم التزامه بالخط المحايد لروسيا

وبمجرد صدور تصريحات غير محايدة عن “ايغور بيليايف” قرر الرئيس الروسي بوتين اصدار مرسوم، تعيين السفير فاليريان شوفايف سفيرا فوق العادة لروسيا في الجزائر،

كما قام بوتين بتعيين الدبلوماسي فلاديمير بايباكوف في منصب السفير الروسي لدى المغرب، بدلا من شوفايف، في حين تم إنهاء مهام سفير روسيا بالجزائر إيغور بيليايف.

وتحاول الجزائر بعد قرار بوتين ” مكيجة ” القضية اذ حرص صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري، على استقبال السفير الروسي ” إيغور ” بعد اقالته جاعلا الأمر كاملا مجرد” انتهاء مهام ”

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