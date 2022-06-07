الداخلية الإسبانية: العلاقات مع المغرب “موثوقة وأخوية”

هبة بريس

أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن علاقات بلاده مع المغرب “موثوقة وأخوية للغاية”.

وقال السيد غراندي مارلاسكا، في تصريح للصحافة، اليوم الثلاثاء، إن “علاقاتنا بالمغرب تتميز بالوفاء، موثوقة وأخوية للغاية”.

وشدد على أن “العلاقات بين البلدين تم الحفاظ عليها، وسيتم الحفاظ عليها” مستقبلا، مبرزا أن المغرب شريك “استراتيجي ووفي تماما”.

وفي السياق ذاته، أكد غراندي مارلاسكا أن بلاده ستواصل “تعميق” علاقاتها مع المغرب وفق مقاربة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في أبريل الماضي للمغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.

وخلص إلى القول إن “رغبتنا تتمثل في تعميق علاقاتنا المهمة، القائمة على الثقة المتبادلة والمتجهة نحو القرن ال21”.

وكانت الحكومة الإسبانية أعربت، اليوم الاثنين، عن ارتياحها “للنتائج الإيجابية” لخارطة الطريق الجديدة التي وضعها البلدان.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، التي استضافها أحد برامج التلفزة الإسبانية (TVE)، “يمكننا أن نهنئ أنفسنا لأن هذه الخطوة الجديدة أثبتت أنها إيجابية للغاية”.

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