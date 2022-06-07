تطرقا لمشاريع الطاقات المتجددة.. أخنوش يستقبل السفير السعودي

هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، عبد الله بن سعد الغريري، ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، محمد أبونيان.

و شكل اللقاء المنعقد بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مناسبة للحديث عن العلاقات الأخوية المتينة التي تربط المملكتين المغربية والسعودية.

كما تم خلال اللقاء، التطرق لمشاريع الشركة السعودية الرائدة في مجالات الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها المشاريع المتواجدة بمدينة ورزازات.

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