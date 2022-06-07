أمن طنجة يتفاعل مع فيديو اعتداء شخص على بقال بالسلاح الأبيض

هبة بريس - طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بتعريض صاحب محل تجاري للبقالة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذه النازلة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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