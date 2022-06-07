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المغرب يحتضن الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية

2022-06-07 / 13:14
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هبة بريس

يحتضن المغرب، يوم 8 يونيو الجاري بالرباط، أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، الذي سيعرف مشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة.

وأشار البلاغ إلى أن أشغال الاجتماع الوزاري ستتمحور حول ثلاثة مواضيع تتعلق ب”الحوار السياسي، والأمن، والسلامة”، و”الاقتصاد الأزرق والربط”، و”البيئة والطاقة”.

وتأتي هذه المبادرة المغربية، يضيف المصدر، لتؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، ورغبتها في توحيد جهود مجموع البلدان المحاذية للساحل الأطلسي حول مبادئ مشتركة ومصالح متوافقة.

وخلص البلاغ إلى أنه في إطار التحضير لهذا الاجتماع الوزاري الأول، ينعقد اليوم الثلاثاء اجتماع لكبار الموظفين.

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