استياء واسع من شركة “BLS“ لطلب التأشيرات بسبب ضعف خدماتها

2022-06-07 / 09:14
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هبة بريس - الرباط

عبر عدد كبير من المواطنين المغاربة، عن استيائهم من خدمات شركة ”BLS“ المختصة في تلقي طلبات التأشيرة لدولة إسبانيا، وذلك بسبب مجموعة من المشاكل التي يعانون منها والمتعلقة بجودة خدمات الشركة المذكورة.

ومن بين المشاكل التي واجهت الراغبين في التقدم لطلب التأشيرة، الصعوبة الكبيرة في الحصول على الموعد المخصص لتقديم الطلب، وذلك بسبب تعطل الموقع بين الفينة والأخرى، إضافة إلى التأخير الكبير الحاصل في دراسة الملفات وتقديمها للجهات الديبلوماسية الإسبانية من أجل منح التأشيرات .

ويشار أن دولة إسبانيا تعرف إقبالاً خاصاً من طرف السياح المغاربة خلال فترة الصيف، بحيث تعتبر وجهة مفضلة لغالبيتهم نظرا لجودة الخدمات السياحية المقدمة بهذا البلد بأثمنة تفضيلية وفي المتناول، وهو ما يفسر تردي خدمات شركة “BLS” خلال هذه الفترة غير أن هذا لا يمنع من تعزيز طاقم اشتغالها بمستخدمين جدد والارتقاء بجودة خدماتها.

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