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الهيئة المغربية لسوق الرساميل تمنح جائزة البحث العلم

2022-06-06 / 19:33
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هبة بريس _ و م ع

منحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل جائزة البحث العلمي، للسيد كريم بلقائد على بحثه الذي انصب على نمذجة التفاعلات الدينامية بين أسواق البورصة المغربية والعالمية وبين المجال الاقتصادي.

وأبرزت الهيئة في بلاغ لها، أنه “على إثر مداولات أعضاء مجلسها العلمي، يطيب للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تعلن اسم الفائز بجائزة البحث العلمي السيد كريم بلقائد، واٌسمي الوصيفين في المسابقة، السيدة خولة دحاني، والسيد المهدي فروحي”.

وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة تكافئ كلا من السيدة خولة دحاني على بحثها الذي يُعنى بالنمذجة الرياضية للمالية التشاركية، والسيد المهدي فروحي على بحثه حول السلوكات المحاكاتية داخل سوق البورصة المغربية.

وسعيا منها إلى توطيد روابطها بالعالم الأكاديمي وإلى تشجيع البحث العلمي، أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في يونيو 2021، بدعم من مجلسها العلمي، جائزة للبحث العلمي في مواضيع اقتصادية ومالية متعلقة بالاقتصاد المغربي وسوق الرساميل، وذات أهمية بالنسبة للهيئة.

كما قدمت الهيئة شكرها لكافة المتبارين في جائزتها للبحث العلمي من أجل مشاركتهم في هذه المسابقة، وتحيي جهودهم في سبيل إغناء البحث العلمي حول المواضيع المتصلة بسوق الرساميل.

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