بنكيران : منتخبو “المصباح ” لم يتورطوا في قضايا “نظافة اليد “

2022-06-05 / 20:04
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هبة بريس - الرباط

قال عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن فترة تدبير “المصباح” للحكومة اتسمت بالنزاهة و”نظافة يد ” منتخبو الحزب محليا وجهويا ووطنيا .

وأضاف بنكيران أثناء كلمته بالمؤتمر الجهوي السادس للحزب بمدينة أكادير، ان منتخبو حزبه لم يتورطوا قط في قضايا تتعلق بالفساد والمس بالمال العام, لافتا الى ان المغاربة لم يسمعوا يوما عن منتخب بحزب العدالة والتنمية تورط في قضايا “نظافة اليد “.

وتحسر بنكيران على ضياع أغلبية عدد من المجالس البلدية والقروية من يد إخوانه بسوس معترفا بخطأ منتخبيه الذين سقطوا في فخ الثقة الزائدة في النفس .

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