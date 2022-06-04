مجلس النواب يناقش تقرير المجلس الأعلى للحسابات الثلاثاء المقبل

هبة بريس - الرباط

يناقش مجلس النواب ، الثلاثاء المقبل تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعد عرض رئيسته زينب العدوي مضامينه وتوصياته على أنظار النواب في 11 ماي الماضي.

ويعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020.

وأكد عدد من البرلمانيين على أهمية ما جاء به تقرير المجلس مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما حمله من توصيات وملاحظات.

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