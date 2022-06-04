الصورة من الارشيف - مجلس النواب

مجلس النواب يناقش تقرير المجلس الأعلى للحسابات الثلاثاء المقبل

2022-06-04 / 21:31
0
هبة بريس - الرباط

يناقش مجلس النواب ، الثلاثاء المقبل تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعد عرض رئيسته زينب العدوي مضامينه وتوصياته على أنظار النواب في 11 ماي الماضي.

ويعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020.

وأكد عدد من البرلمانيين على أهمية ما جاء به تقرير المجلس مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما حمله من توصيات وملاحظات.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس من الحسيمة: الحكومة تواجه أزمة الغلاء بعقلانية

بايتاس من الحسيمة: الحكومة تواجه أزمة الغلاء بعقلانية

2022-06-04 / 22:43
Photo of الملك يعزي في وفاة برقية الرئيس السابق لجمهورية إفاريستو كارفاليو

الملك يعزي في وفاة برقية الرئيس السابق لجمهورية إفاريستو…

2022-06-04 / 09:28
Photo of حزب إيطالي يدعو روما لفتح قنصلية بالصحراء المغربية

حزب إيطالي يدعو روما لفتح قنصلية بالصحراء المغربية

2022-06-03 / 23:11
Photo of المغرب وإسرائيل يعلنان التعاون في معالجة مواضيع “حماية المعطيات الشخصية”

المغرب وإسرائيل يعلنان التعاون في معالجة مواضيع “حماية المعطيات…

2022-06-03 / 21:34
Photo of الطالبي العلمي ..إحداث مجموعة برلمانية لدعم مخطط” الحكم الذاتي” مبادرة غير مسبوقة

الطالبي العلمي ..إحداث مجموعة برلمانية لدعم مخطط” الحكم الذاتي”…

2022-06-03 / 21:03
Photo of جون افريك ..الملك محمد السادس يصل إلى فرنسا في زيارة خاصة

جون افريك ..الملك محمد السادس يصل إلى فرنسا في…

2022-06-03 / 19:38
Photo of إيكونوميست : العقود العسكرية المغربية _ الإسرائيلية تتفوق على البقية

إيكونوميست : العقود العسكرية المغربية _ الإسرائيلية تتفوق على…

2022-06-03 / 18:17
Photo of أخنوش يعين التهامي الوزاني منسقا اقليميا للحزب بفاس الشمالية خلفا للفايق

أخنوش يعين التهامي الوزاني منسقا اقليميا للحزب بفاس الشمالية…

2022-06-03 / 16:41
Photo of “الاحرار” يشيد بنتائج المشاركة في مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي بروتردام

“الاحرار” يشيد بنتائج المشاركة في مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي…

2022-06-03 / 15:18
Photo of أزمة المواد الاستهلاكية الدولية.. “الأحرار” يعتز بعمل الحكومة

أزمة المواد الاستهلاكية الدولية.. “الأحرار” يعتز بعمل الحكومة

2022-06-03 / 14:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق