انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة أسود الأطلس أمام جنوب إفريقيا
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الجنوب إفريقي، يوم الخميس 9 يونيو الجاري، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ستنطلق ابتداء من اليوم السبت 4 يونيو عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أنه يمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 6 يونيو 2022 من الشبابيك التالية: مدينة الدار البيضاء (مركب بنجلون، مركب الوازيس)، مدينة الرباط (المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن).
وأضاف المصدر، أنه سيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي: (الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا)، (الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء).
كما حدّدت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي: (الدرجة الثالثة: 30 درهما)، (الدرجة الثانية: 50 درهما)، (الدرجة الأولى: 100 درهما)، (بريميوم: 150 درهما).
تعليق واحد
قاطعوا المباريات للمنتخب الذي لاعبوه منتهي الصلاحية.اموال الشعب تصرف عليهم وهم يشوهون صورة وسمعة المغرب والمغاربة.