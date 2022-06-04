الملك محمد السادس

الملك يعزي في وفاة برقية الرئيس السابق لجمهورية إفاريستو كارفاليو

2022-06-04 / 09:28
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة السيد كارلوس فيلا نوفا رئيس الجمهورية الديموقراطية لساو طومي وبرانسيبي، على إثر وفاة الرئيس السابق للجمهورية، الراحل إفاريستو كارفاليو.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التعازي، راجيا منكم تبليغ مشاعر مواساتنا وتعاطفنا لأسرة الفقيد وللشعب الساوطومي الشقيق”.

وأضاف جلالة الملك “وإني لأشاطركم أحزانكم في هذا المصاب، مستحضرا، بكل تقدير، حرص الراحل الدائم على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع بلدينا”.

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