قريبا …نائبة رئيس البنك الأفريقي للتنمية تزور المغرب

هبة بريس _ و م ع

تقوم ياسين فال، نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلفة بالتنمية الجهوية والتكامل الإقليمي، بزيارة عمل إلى المغرب في الفترة من 6 إلى 14 يونيو.

وذكر بيان للبنك الإفريقي للتنمية أن مسؤولة البنك ستتباحث خلال زيارتها، مع عدد من أعضاء الحكومة، بمن فيهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي.

كما ستشارك في أعمال المؤتمر الإقليمي حول موضوع “مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في شمال إفريقيا” ، المقرر عقده في 7 و8 يونيو في الرباط.

وستمثل ياسين فال البنك الافريقي للتنمية في اجتماع اللجنة الخاصة المكونة من 15 وزيرا للمالية في مفوضية الاتحاد الأفريقي (F15) ، التي يحتضنها المغرب.

وأضاف البيان أنه في ما يتعلق ببرنامج لقاءاتها مع القطاع الخاص، من المقرر أن تتباحث على وجه الخصوص مع رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغربية شكيب لعلج، وكذلك المدير العام لهيئة مدينة الدار البيضاء المالية سعيد الإبراهيمي.

ونقل البيان عن ياسين فال قولها “علاقتنا مع المغرب فريدة من نوعها بتاريخها ومتانتها وحيويتها”.

وأضافت أن “المملكة هي شريكنا الأول بمحفظة عمليات مهمة وإصلاحات هيكلية تجعلها رائدة في مجالات مثل الاستثمار والتكامل الإقليمي”، مشيرة إلى أن زيارتها تهدف إلى “زيادة تعزيز هذه الشراكة النموذجية”.

ويتواجد البنك الافريقي للتنمية في المغرب منذ أكثر من خمسين عاما. وتغطي عملياته التمويلية قطاعات الصحة والفلاحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي بما يزيد في الإجمالي عن 12 مليار أورو من التمويلات.

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