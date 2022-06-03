المغرب واسرائيل
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إيكونوميست : العقود العسكرية المغربية _ الإسرائيلية تتفوق على البقية

2022-06-03 / 18:17
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هبة بريس _ الرباط

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا عن العلاقات المتنامية بين إسرائيل والمغرب قائلة إنها تتجاوز كونها علاقات تجارية، مضيفة أن الصداقة بين البلدين اضحت معروفة لدى الجميع

وقالت الصحيفة ” أن معدل التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل هو 131 مليون دولار، هذا باستثناء الصفقات العسكرية والخدمات وسوق الصناعات الرقمية والسايبر والمشاريع المشتركة مع دولة ثالثة.

واضافت ان هناك مشروع مشترك يشمل المغرب والشركة الإسرائيلية “ماروم إنيرجي” ومع مجموعة إسبانية بكلفة 1.2 مليار دولار لتوفير الطاقة الشمسية لإسبانيا.

واسترسلت بالق ل ان الشركات الإسرائيلية تقدم عطاءات في المشاريع الكبرى مثل تحلية المياه بالدار البيضاء، وهي تبحث عن فرص أخرى في الغاز والصيد وزراعة القنب الهندي

وتضيف المجلة أن العقود العسكرية السرية تتفوق على البقية، وخمسة منها يقال إن قيمة كل منها يصل إلى مئات الملايين من الدولارات..

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