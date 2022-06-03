أزمة المواد الاستهلاكية الدولية.. “الأحرار” يعتز بعمل الحكومة

هبة بريس - الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بشكل حضوري، يومه أمس الخميس، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

وفي هذا الصدد، عبر أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم بعمل الحكومة، في خضم انعكاسات الأزمة الدولية وتأثيرها على وفرة المواد الاستهلاكية، حيث يشهد المغرب، بفضل العمل الاستباقي لمختلف القطاعات الحكومية، وفرة في تموين مختلف الأسواق بصفة مستمرة.

كما أشاد الحاضرون بحرص الحكومة على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، حيث صادقت منذ بداية ولايتها وإلى حدود الساعة على 22 مرسوما، ما من شأنه أن يفتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 22 مليون مغربي ومغربية، مع نهاية السنة الحالية.

كما ثمن أعضاء المكتب السياسي العمل الكبير الذي تقوم به الحكومة في مجموعة من القطاعات، انسجاما مع سياستها الرامية الى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك محمد السادس.

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