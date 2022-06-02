يهم مهنيي النقل.. دفعة جديدة من دعم المحروقات هذا الشهر

لبنى ابروك - هبة بريس

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومه ستصرف دفعة جديدة من دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، “الحكومة ستدعم المهنيين هذا الشهر”.

وكانت الحكومة قد صرفت دفعة أولى من دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل قبل أسابيع، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك بهدف استقرار أسعار النقل العمومي وأسعار المنتوجات الغذائية.

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