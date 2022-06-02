أخنوش بعد لقائه وزراء وسياسيين أوروبيين: الكل يشهد بتطور المغرب تحت قيادة الملك

هبة بريس

أكد عزيز أخنوش، بعد مشاركته في مؤتمر حزب “الشعب” الأوروبي، أن القيادات السياسية والحزبية التي التقى بها مطلع هذا الأسبوع بروتردام، تشهد بتطور بلادنا تحت قيادة جلالة الملك.

أخنوش أكد في تصريح للصحافة، عقب نهاية أشغال المؤتمر الذي احتضنته هولندا، أن القيادات السياسية والحزبية التي التقى بها عبرت عن استعدادها للتعاون مع المغرب في مختلف المجالات، وكذلك من داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنهم “يعتبرون المغرب دولة تتمتع بالأمن والاستقرار، وقوة كبرى داخل القارة الافريقية”.

هذا وكان أخنوش الذي شارك في مؤتمر حزب “الشعب الأوروبي”، على اعتبار أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يرأسه يتمتع بصفة شريك مع الحزب الشعبي الأوروبي، قد عقد لقاءات مهمة مع مجموعة من القيادات السياسية والحزبية الأوروبية.

والتقى أخنوش بكل من رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، وبحث معهم القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الإمكانيات المتاحة أمامهم من أجل تقوية الروابط والعلاقات الثنائية.

كما عقد لقاء مع كارل نيهامر، المستشار النمساوي، و ماريا غابرييل، المفوضة الأوروبية للتعليم والثقافة والتعدد اللغوي والشباب، ورئيس حزب “الشعب” الاسباني، ألبرتو نونيز فيجو، إضافة إلى أحمد بوطالب، المغربي الأصل، عمدة مدينة روتردام.

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