بوريطة عن اختراق الهواتف
ناصر بوريطة

عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

2022-05-31 / 20:29
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هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عددا من السفراء الجدد، الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم في المغرب.

وهكذا، استقبل بوريطة، اليوم الثلاثاء، سعادة السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتس، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية باراغواي لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسعادة السيد صلاد علي إبراهيم، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى جلالة الملك محمد السادس.

كما استقبل بوريطة، مؤخرًا، سعادة السيد إيساياس غوتا سيفو، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسعادة السيد روبرت دولغر، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

على صعيد آخر، استقبل الوزير السيدة هوا أسيل، التي قدمت له رسالة تعيينها، كممثلة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة شمال إفريقيا.

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