السكوري: عقدنا 30 اجتماعا مع النقابات قبل التوقيع على “اتفاق أبريل”

2022-05-31 / 17:03
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة عقدت حوالي 30 اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية قبل التوقيع على اتفاق أبريل.

وقال السكوري في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “عقدنا حوالي 30 اجتماع لكن غي 4 ولا 5 اللي كانت رسمية ، و البقية ماشي غير رسمية لكن مدرناش ليها الدعاية وداكشي”.

وتابع السكوري قائلا “جلسنا وتناقشنا ووصلنا ل70 مطلب ودرنا تحكيم بيننا بشكل تفاعلي وارادي للاتفاق على الأولويات حاليا والالتزام بها.”

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