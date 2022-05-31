مجموعة بريد المغرب توقع اتفاقين للتعاون مع البريد التونسي وبريد موريتانيا

هبة بريس - الرباط

بالموازاة مع انعقاد الدورة 11للمنتدى البريدي الإفريقي يومي 27 و28 مايو 2022 بمراكش حول موضوع: «البريد الإفريقي في مواجهة التحولات العالمية الكبرى»، أبرمت مجموعة بريد المغرب مذكرتي تفاهم مع البريد التونسي، من جهة، وبريد موريتانيا، من جهة ثانية.

وتندرج الاتفاقيتان، حسب بيان صحفي، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة المغربية مع هاتين الدولتين الشقيقتين والصديقتين بمنطقتنا. كما أنها تعكس الجهود المبذولة منذ سنوات من أجل تطوير قطاع البريد الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب – جنوب.

وفي هذا الصدد، اتفق بريد المغرب مع شريكيه التونسي والموريتانيعلى تضافر الجهود من أجل تحديد وتفعيل أفضل الحلول الموجهة لتوطيد علاقاتهم الاستراتيجية في مختلف محاور التعاون المتعلقة بقطاع البريد. كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير خدمات جديدة، وتبادل التجارب والمهارات في مجالات الخدمات المالية والبريد الرقمي وخدمات التوزيع إضافة إلى خدمات البريد الدولي السريع.

فضلا عن إبرام اتفاقات ثنائية، يعمل بريد المغرب على تعزيز وتحسين التعاون مع شركائه من خلال مشاركته الفعالة في مختلف التظاهرات والأوراش التي تنظمها الهيئات الدولية بحكم عضويته، خاصة الاتحاد البريدي العالمي (UPU) والاتحاد البريدي الإفريقي (UPAP) واللجنة العربية الدائمة للبريد (CAPP) والاتحاد البريدي الأورومتوسطي (PUMed).

كما توفر المجموعة كذلك الدعم للأنشطة التقنية لهذه المنظمات لفائدة بلدان أخرى، خاصة البلدان الإفريقية، حيث تضطلع المجموعة بإنجاز مهام الدعم والتكوين، بشكل دوري.

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