أخنوش: “هنيئا لنا بالفوز وبالتنظيم المحكم لهذه التظاهرة الرياضية”

هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نادي الوداد البيضاوي بالتتويج بلقب أبطال إفريقيا.

وقال اخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “فريق الوداد الرياضي فرح المغاربة بعد الفوز ديالو بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة. وبهاذ المناسبة كنهنئ جميع اللاعبين والطاقم التقني ومشجعي الفريق على هاد الفوز. ”

وأضاف أخنوش مدونا “هاد اللقب المستحق كيفرحنا وكيشرف بلادنا، وأيضا مستوى التنظيم المحكم لهاد التظاهرة الضخمة كيكرس المكانة المهمة للرياضة الوطنية قاريا.”

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