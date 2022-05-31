حجز أزيد من 280 طن من الأكياس البلاستيكية المهربة خلال 2021

2022-05-31 / 09:30
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هبة بريس

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، أن مصالح الجمارك حجزت 283 طنا من الأكياس البلاستيكية المهربة خلال سنة 2021 مقابل 56 طنا في عام 2020.

وأوضحت الإدارة، في هذا التقرير أنه « التزاما بتنفيذ القانون رقم 18-57، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستخدام الأكياس البالستيكية، حجزت الجمارك 283 طنا من الأكياس المهربة سنة 2021 مقابل 56 طنا في عام 2020 ».

وأشار المصدر نفسه إلى أن المحجوزات الجمركية ارتفعت بنسبة 405+ في المائة، منذ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، مضيفا أن مختلف عمليات مكافحة الظاهرة كشفت عن عدد من ورشات التصنيع السرية، حيث تم حجز مختلف الآلات والمستلزمات الخاصة بإنتاج الأكياس البالستيكية المحظورة.

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