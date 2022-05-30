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وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت

لفتيت : الداخلية بصدد سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة

2022-05-30 / 20:25
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هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الوزارة بصدد سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة.

وأوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “وضعية الشيوخ والمقدمية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل على سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة، الذين قاموا بعمل “هائل” خلال فترة الجائحة، مؤكدا أنه سيتم إخراج هذا النص القانوني في القريب العاجل لوضع إطار مناسب لعمل هذه الفئة.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بعمل هذه الفئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال انتشار جائحة كورونا، معبرا عن شكره لكافة أعوان السلطة.

وقال لفتيت، إن هذه الفئة تمثل ثقلا كبيرا في وزارة الداخلية، لهذا تستفيد من جميع الامتيازات القانونية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترقية أمام الشيوخ ليصبحوا خلفاء قياد منذ سنة 2015.

وأبرز في هذا الصدد أنه تتم ترقية ما بين 130 و140 من أعوان السلطة سنويا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذا العدد من أجل فتح الآفاق أمام هذه الفئة.

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‫5 تعليقات

  1. محنة اعوان السلطة لاحد هده الفءة لا مستقبل لها غير الوعود الفارغة انما هم دروج يطلع عليها القياد ليصلو الی مراتب عالية

  2. المقدم إنما هو نقطة صغيرة في بحر اداء دور السلطة لدوره مهم جدا لكن بأجر قليل .. يجب إعادة النظر في دورهم..

  3. اكبر الفضائح والاهانة والحكرة وهي التقاعد لاعوان السلطة هدوم مدة 30سنة وفي الاخير التقاعد الهزيل..

  4. يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل مسؤول اختل بواجبه .ويجب إعادة الاعتبار لاعوان السلطة المقدمين..

  5. رجب حذف مهنة «المقدمية» والاكتفاء بسلطة الشرطة والدرك والقوات المساعدة كفانا من تعدد السلط ..

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