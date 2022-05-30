رئيس مجلس الشيوخ البولندي: العلاقات المغربية البولندية متميزة

2022-05-30 / 14:37
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هبة بريس

أكد رئيس مجلس الشيوخ البولندي، توماس غرودزكي، اليوم الاثنين بالرباط، أن العلاقات المغربية البولندية متميزة بالفعل على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وستتعزز بشكل أكبر في المستقبل.

وشدد غرودزكي، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على جودة العلاقات المغربية البولندية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

وأبرز المسؤول البولندي، في هذا الصدد، أن زيارته إلى المغرب كانت “جد مثمرة” ومن شأنها توطيد العلاقات المغربية البولندية التي تشهد دينامية مهمة، مشيرا إلى أن مباحثاته مع رئيس الحكومة شكلت مناسبة لبحث سبل التعاون البرلماني، وكذا تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، قال أخنوش، في تصريح مماثل، إن اللقاء كان فرصة لإبراز عمق العلاقات التاريخية المغربية البولندية والدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، خاصة على المستوى الاقتصادي.

وأكد رئيس الحكومة على أن هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين المغرب وجمهورية بولندا، لافتا إلى أن المباحثات همت أيضا مجموعة من القضايا الثنائية والجيوستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولندا يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد هام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 ماي الجاري، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين.

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