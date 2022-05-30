أخنوش يتباحث مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي

2022-05-30 / 13:09
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هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 30 ماي 2022 بالرباط، توماس غرودزكي Tomasz Grodzki، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولندا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة رفقة وفد هام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 ماي الجاري.

وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نوها بعمق العلاقات التاريخية المغربية البولندية والدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية البولندية ، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث تعززت في السنوات الأخيرة من خلال زيارات متبادلة لرجال ونساء أعمال من البلدين.

وكان اللقاء أيضا مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية عبر تشجيع الاستثمار الخاص في قطاعات كالطاقات المتجددة ، وصناعة السيارات والطائرات والصناعات الغذائية.

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