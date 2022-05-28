وهبي: “نحن قوة بناءة داخل حكومة التحولات الاجتماعية الكبرى”

هبة بريس

دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، مناضلي ومناضلات الحزب الى مضاعفة شعورهم بالفخر والاعتزاز لانتمائهم للحزب.

وقال وهبي في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، يومه السبت “نحن قوة بناءة داخل حكومة التحولات الاجتماعية الكبرى، قوة سياسية اقتراحية راسخة، لاسيما ونحن نحظى في المغرب بقيادة متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “.

وأضاف وهبي مخاطبا الباميين بالقول “يحسدنا الكثيرون على هذه الكاريزما القيادية لمشروع مجتمع ديمقراطي حداثي، لطالما تجلى في العديد من المبادرات التنموية المتميزة، كان آخرها قرار جلالة الملك التمسك بالخيار الديمقراطي وبإجراء الانتخابات في وقتها رغم ظرفية الوباء، ومبادرة جلالته لبناء الدولة المغربية الاجتماعية، وإعادة بناء تصور جديد لنموذجنا التنموي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0