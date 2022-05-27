ناصر بوريطة

بوريطة يمثل الملك في أعمال قمتين استثنائيتين للاتحاد الإفريقي

2022-05-27 / 17:19
0
هبة بريس

يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أعمال قمتين استثنائيتين للاتحاد الإفريقي، تحتضنهما عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حول “الأزمات الإنسانية في إفريقيا” و “الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الافريقية”.

وافتتحت القمة الاستثنائية الأولى حول الأزمات الإنسانية في إفريقيا اليوم الجمعة، بينما تقام يوم غد السبت القمة المنظمة حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الافريقية.

وتنعقد القمتان الاستثنائيتان في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية العديد من التحديات المتعلقة بالسلم والأمن والصحة وانعدام الامن الغذائي والتغيرات المناخية بالإضافة الى العديد من النزاعات الداخلية والعرقية المسلحة، والتي تنضاف إلى التحديات الإنسانية المتنامية ،التي زادت من حدتها تداعيات جائحة كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

2022-05-27 / 15:57
Photo of أرسل السفير السابق إلى الجزائر.. بوتين يعين سفيرا جديدا في المغرب

أرسل السفير السابق إلى الجزائر.. بوتين يعين سفيرا جديدا…

2022-05-27 / 15:44
Photo of حفظ السلام.. الأمم المتحدة تعرب عن “امتنانها الكبير” للدور الهام للمغرب

حفظ السلام.. الأمم المتحدة تعرب عن “امتنانها الكبير” للدور…

2022-05-27 / 15:31
Photo of بمشاركة بوريطة.. افتتاح أعمال قمة طارئة للاتحاد الإفريقي بمالابو

بمشاركة بوريطة.. افتتاح أعمال قمة طارئة للاتحاد الإفريقي بمالابو

2022-05-27 / 13:50
Photo of البرلمانية الموريتانية التاقي ل ”هبة بريس” : البوليساريو كيان انفصالي هش وحدودنا متضررة بوجوده”

البرلمانية الموريتانية التاقي ل ”هبة بريس” : البوليساريو كيان…

2022-05-27 / 13:06
Photo of المخطط المغربي للحكم الذاتي.. مسلسل الدعم متواصل إقليميا ودوليا

المخطط المغربي للحكم الذاتي.. مسلسل الدعم متواصل إقليميا ودوليا

2022-05-27 / 12:54
Photo of الملك يهنئ تيدروس أدانوم غيبريسيس بإعادة انتخابه مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية

الملك يهنئ تيدروس أدانوم غيبريسيس بإعادة انتخابه مديرا عاما…

2022-05-26 / 23:34
Photo of الملك يواسي الرئيس الأمريكي في ضحايا إطلاق النار بإحدى المدارس

الملك يواسي الرئيس الأمريكي في ضحايا إطلاق النار بإحدى…

2022-05-26 / 22:28
Photo of المحكمة الدستورية تلغي مقعد “الميزان ” بدائرة مديونة

المحكمة الدستورية تلغي مقعد “الميزان ” بدائرة مديونة

2022-05-26 / 20:00
Photo of وزير خارجية سورينام: فتح قنصلية بالداخلة دفعة قوية للتعاون الثنائي

وزير خارجية سورينام: فتح قنصلية بالداخلة دفعة قوية للتعاون…

2022-05-26 / 16:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق