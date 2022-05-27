الصحة العالمية ترفض المطالبة بإثبات التلقيح ضد كورونا كشرط للسماح بالسفر دوليا
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انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

2022-05-27 / 15:57
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هبة بريس

تم انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، برسم الفترة 2022 – 2025، بصفته ممثلا لمجموعة دول شرق البحر المتوسط.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أن انتخاب المملكة جاء بمناسبة أشغال الدورة الـ75 لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف ما بين 22 و28 ماي الجاري.

واستطاع المغرب، الذي كان مرشحا لشغل أحد المقعدين الشاغرين المخصصين لمنطقة شرق البحر المتوسط، أن يحظى بدعم الدول الأعضاء في المنظمة، بفضل تعبئة مجموع الأجهزة الدبلوماسية للمملكة، بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويشكل هذا الانتخاب، وفق المصدر ذاته، تأكيدا على مصداقية عمل المملكة داخل منظمة الصحة العالمية من أجل النهوض بالصحة العالمية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في حصافة مقاربة المغرب في مجال تدبير الجائحة، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تقوم على الاستباقية والتضامن وأولوية صحة المواطنين.

وأوضح البلاغ أن المغرب سيعمل خلال فترة ولايته على المساهمة في إنجاز هدف “المليارات الثلاثة”، الذي يقوم عليه المخطط الاستراتيجي الخماسي لمنظمة الصحة العالمية، ويتعلق الأمر بحماية مليار شخص في مواجهة حالات الطوارئ، وتمكين مليار شخص من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، وضمان تمتع مليار شخص آخرين بمزيد من الصحة والعافية بحلول 2023.

وتعد منظمة الصحة العالمية مؤسسة متخصصة، ضمن هيئات الأمم المتحدة، تضطلع بتسيير وتنسيق الصحة العالمية داخل المنظومة الأممية، وتشمل مجالات نشاطها الرئيسية الأمراض المنقولة وغير المنقولة، والإعداد، والمراقبة وتقديم الاستجابة في مواجهة الأزمات، فضلا عن النهوض بالصحة طيلة أمد حياة الأفراد، وتعزيز المنظومات الصحية.

ويعد مجلس منظمة الصحة العالمية، الذي يضم 34 عضوا، الهيئة المكلفة بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية.

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