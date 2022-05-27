وفاة الممثل الاميركي راى ليوتا أثناء نومه

2022-05-27 / 14:51
0
نجلاء مزيان - هبة بريس

توفي الممثل الأمريكى راى ليوتا، الذى شارك فى بطولة فيلم الجريمة “رجال العصابات” عام 1990، عن عمر ناهز 67 عاما بجمهورية الدومنيكان، إذ كان يتواجد هناك لتصوير فيلم “مياه خطرة”.

و لعب ليوتا دور البطولة فى العديد من الأفلام أبرزها Field of Dreams و Unlawful Entry و Copland و Hannibal و Something Wild ، التى رشحته لجائزة Golden Globe عن دوره فى دور Ray Sinclair.

وكان دوره الأكثر شهرة هو لعب رجل العصابات هنرى هيل فى فيلم Goodfellas ، دراما مارتن سكورسيزى عام 1990 حيث لعب دور البطولة إلى جانب روبرت دى نيرو وجو بيسكي.

ولد ليوتا عام 1954 فى نيو جيرسى ، ثم التحق بجامعة ميامى ، حيث درس التمثيل ، و كان أول أعماله على الشاشة فى فيلم Hardhat and Legs عام 1980 .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جزيرة فويرتي فينتورا تستعد لاستقبال نجوم الأغنية المغربية

جزيرة فويرتي فينتورا تستعد لاستقبال نجوم الأغنية المغربية

2022-05-27 / 15:14
Photo of سميرة سعيد تفرج عن جديدها الفني “يلا روح”

سميرة سعيد تفرج عن جديدها الفني “يلا روح”

2022-05-26 / 16:38
Photo of مروان خوري يحيي حفلا بالمغرب و يتغيب عن الندوة الصحفية بسبب وعكة صحية

مروان خوري يحيي حفلا بالمغرب و يتغيب عن الندوة…

2022-05-26 / 14:56
Photo of زهير البهاوي يكشف عن أصعب تجربة في حياته

زهير البهاوي يكشف عن أصعب تجربة في حياته

2022-05-26 / 13:23
Photo of بنسعيد: إفريقيا تختزن تنوعا ثقافيا وتراثيا غنيا غنى تاريخها

بنسعيد: إفريقيا تختزن تنوعا ثقافيا وتراثيا غنيا غنى تاريخها

2022-05-25 / 19:17
Photo of فشل الدورة 23 لمهرجان العود بتطوان

فشل الدورة 23 لمهرجان العود بتطوان

2022-05-25 / 18:16
Photo of تنظيم المهرجان الدولي للسينما والهجرة في دورته الثامنة عشرة في يونيو

تنظيم المهرجان الدولي للسينما والهجرة في دورته الثامنة عشرة…

2022-05-25 / 16:59
Photo of المغربية صوفيا سعيدي تجذب عدسات كاميرات مهرجان الكان

المغربية صوفيا سعيدي تجذب عدسات كاميرات مهرجان الكان

2022-05-25 / 15:23
Photo of الشاعر محمد المرضي يروي تفاصيل تعاونه مع سميرة سعيد في “يلا روح

الشاعر محمد المرضي يروي تفاصيل تعاونه مع سميرة سعيد…

2022-05-24 / 13:07
Photo of محامي حسام حبيب: شيرين على ذمة موكلي ويعيش معها

محامي حسام حبيب: شيرين على ذمة موكلي ويعيش معها

2022-05-24 / 11:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق