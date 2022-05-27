وفاة الممثل الاميركي راى ليوتا أثناء نومه

نجلاء مزيان - هبة بريس

توفي الممثل الأمريكى راى ليوتا، الذى شارك فى بطولة فيلم الجريمة “رجال العصابات” عام 1990، عن عمر ناهز 67 عاما بجمهورية الدومنيكان، إذ كان يتواجد هناك لتصوير فيلم “مياه خطرة”.

و لعب ليوتا دور البطولة فى العديد من الأفلام أبرزها Field of Dreams و Unlawful Entry و Copland و Hannibal و Something Wild ، التى رشحته لجائزة Golden Globe عن دوره فى دور Ray Sinclair.

وكان دوره الأكثر شهرة هو لعب رجل العصابات هنرى هيل فى فيلم Goodfellas ، دراما مارتن سكورسيزى عام 1990 حيث لعب دور البطولة إلى جانب روبرت دى نيرو وجو بيسكي.

ولد ليوتا عام 1954 فى نيو جيرسى ، ثم التحق بجامعة ميامى ، حيث درس التمثيل ، و كان أول أعماله على الشاشة فى فيلم Hardhat and Legs عام 1980 .

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