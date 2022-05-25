رسميا.. بريطانيا توافق على بيع تشيلسي لملياردير أمريكي

2022-05-25 / 09:56
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هبة بريس - وكالات

أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لإتمام عملية بيع نادي تشيلسي لصالح المجموعة التي يقودها الملياردير الأمريكي تود بويلي، وذلك وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة البريطانية نادين دوريس.

وقالت دوريس في بيان نشرته على حسابها في موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء: “أصدرت الحكومة الليلة الماضية ترخيصا يسمح ببيع نادي تشيلسي لكرة القدم”.

وأضافت: “نظرا للعقوبات التي فرضناها على الأشخاص المرتبطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمكن تأمين مستقبل النادي على المدى الطويل سوى من خلال مالك جديد” يحل بدلا من الروسي رومان أبراموفيتش.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أعلنت أمس الثلاثاء، أن مجلس إدارتها وافق على عرض الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي من قبل مجموعة استثمارية يقودها الأمريكي تود بويلي، أحد مالكي فريق لوس أنجلس دودجرز الأمريكي للبيسبول.

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