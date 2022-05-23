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“خليه يقاقي”.. مواطنون يقاطعون اقتناء الدجاج بسبب ارتفاع أسعاره

2022-05-23 / 09:26
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هبة بريس - الرباط

قرر عدد من المواطنين بمختلف المدن المغربية، مقاطعة شراء “الدجاج”، بسبب ارتفاع أسعاره.

وتحت شعار “خليه يقاقي”، أطلق عدد من المواطنين حملة لمقاطعة اقتناء الدجاج، بسبب الارتفاع المهول في سعره خلال الأيام الأخيرة.

و بلغ سعر الدجاج الحي في عدد من المدن بين 19 و22 درهما، فيما وصل سعر الدجاج المذبوح ل35 درهما.

وفي هذا الصدد، ربط مهني بالقطاع هذا الارتفاع بقلة الإنتاج وارتفاع سعر الاعلاف وكذا تزامن هذه الظرفية مع تزايد الطلب على هذا المنتوج بسبب الأفراح و الأعراس.

من جهتهم، دعا مواطنون الجهات المعنية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمستهلك الذي سئم من هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار المنتوجات.

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