مصطفى بيتاس

بايتاس: الحزب سيستمر في الانصات للمواطنين

2022-05-22 / 15:48
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هبة بريس _ الرباط

عبر عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، مصطفى بايتاس، عن ‏اعتزازه بمناضلات ومناضلي الحزب بجهة فاس مكناس، مشيدا بمجهوداتهم خلال ‏الانتخابات الأخيرة ما خوّل للحزب تبوأ صدارة نتائج هذه الانتخابات، بالانخراط في ‏مختلف أنشطة وبرامج الحزب والتواصل والإنصات للمواطنات والمواطنين في الأحياء ‏والمناطق النائية والقرى.‏

ودعا بايتاس خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للأحرار بجهة فاس مكناس، ‏أمس السبت بمدينة مكناس، دعا جميع مناضلي “الحمامة” إلى الانخراط في الدينامية ‏الجديدة للحزب، التي أطلقها عزيز أخنوش، رئيس الحزب خلال المؤتمر الوطني الأخير.‏

وفي كلمة مماثلة داعا القيادي راشيد الطالبي العلمي مختلف التجمعيات والتجمعيين إلى ‏بذل المزيد من المجهودات لتنزيل وتنفيذ مختلف الالتزامات التي وضعها الحزب خلال ‏الفترة السابقة، داعيا في هذا الصدد، منتخبي الحزب إلى ضرورة الاشتغال
بالاحترافية ‏المعهودة في “الأحرار”، لتنزيل مختلف التزامات الحزب مع المواطنين

واشار العلمي
أن لديه ‏قناعة بأن مختلف المنتخبين التجمعيين لهم القناعة والإرادة المطلوبتين للقيام بمعجزات ‏على مستوى تدبير الشأن

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