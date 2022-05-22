رمضان لعمامرة

وزير خارجية الجزائر: لا وساطات مع المغرب “لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً

2022-05-22 / 09:42
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هبة بريس _ الرباط

في خرجة اعلامية جديدة قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، السبت، إن قطع بلاده علاقاتها مع المغرب لا يحتمل وساطات “لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً”.

وقال لعمامرة أن “قطع العلاقات مع المغرب” لا يحتمل وساطات وليس فيه وساطة، مشيرا ” الموقف الجزائري واضح، وهو أن قطع العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية، وليُحمّل الطرف الذي أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء المسؤولية كاملة غير منقوصة”.

يقول لعمامرة كل هذا متناسيا ان الذاكرة المغربية والجزائرية تحتفظ بأشكال من الكفاح المشترك ضد الاستعمار، بل إن المغرب في واقع الأمر شكّل سندا للجزائر في ثورتها كما تؤكد ذلك كثير من الوقائع والوثائق التاريخية

يقول لعمامرة هذا غير مباليا بكون المغرب كان ، ملاذا لقادة التحرير ومركزا لانطلاق التعبئة والحشد ودعم الثورة الجزائرية بمختلف الأشكال .
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يقول لعمامرة هذا اؤ ابه لكون الملك محمد الخامس رفض تسوية الحدود في الصحراء مع فرنسا، باعتبار ذلك سيتم مع الأشقاء الجزائريين بعد التحرير، باعتبار الهم المشترك ووحدة المعركة ضد المستعمر، إذ إن أي تسوية مغربية فرنسية للحدود حينئذ كانت ستمنح شرعية للاستعمار الفرنسي للجزائر وستضرّ بنضال الجزائر في مسارها التحرري.

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‫4 تعليقات

  1. المسلم أخو المسلم.
    دين الإسلام يحرم قطع العلاقات بين بين المسلمين،و على باقي المسلمين التعجيل بالوساطة لإصلاح ما أفسدته السياسة.

  2. فلتذهب إلى الجحيم وساطاتكم ولا ننتظر منكم شيئا ولا نطلب من أي طرف أن يتوسط لنا مع جار سيئ لا اليوم ولا غدا.
    وإن غدا ناظره لقريب. سينقلب عليكم سحركم وسترون الأسوأ

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