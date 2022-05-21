حتى متم أبريل.. 6 مليارات درهم قيمة القروض الممنوحة في إطار برنامج “انطلاقة”

هبة بريس

عقدت لجنة القيادة لصندوق دعم تمويل ريادة الأعمال، الذي يمثل آلية لتمويل البرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات، اجتماعا أمس الجمعة بالرباط، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

وذكرت فتاح العلوي، في كلمتها الافتتاحية، أن برنامج “انطلاقة” انطلق عقب الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

وكان جلالة الملك، نصره الله ، قد حث القطاع البنكي والمالي على دعم المقاولات الشابة وحاملي المشاريع من خلال العمل على وضع برنامج خاص يتلاءم مع حاملي المشاريع من الشباب.

وأكدت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتقييم حصيلة المراحل التي تم قطعها، لا سيما أن الأهداف بلغت، سواء على مستوى عدد أو حجم القروض، ما يقارب 90 في المائة، وبالتالي تحديد الأمور التي ينبغي تطويرها خصوصا على مستوى المواكبة.

كما شددت على أهمية تحسين عملية مواكبة هؤلاء الشباب، الذين يحملون مشاريع لكنهم في حاجة إلى مزيد من الخبرة والتجربة في ريادة الأعمال.

وتابعت أن فرق العمل ستعمل إلى جانب جميع الشركاء أيض ا على صياغة مقترحات جديدة لمواصلة هذا البرنامج وتحسين إدماج الشباب في الاقتصاد المغربي .

وخلال هذا الاجتماع، اطلعت اللجنة على إنجازات برنامج “انطلاقة”، حيث أنه على الرغم من سياق الأزمة الصحية، بلغت القروض الممنوحة في إطار هذا البرنامج، إلى غاية متم نهاية أبريل الماضي، نحو 6 مليارات درهم، بعدد إجمالي يصل إلى 44.695 قرض ا لفائدة 28.665 شركة، وهو ما يمثل 94 في المائة من الهدف المحدد (13.500 في السنة).

ويرتقب أن تنبثق عن التمويلات المرصودة في إطار هذا البرنامج استثمارات بغلاف إجمالي قدره 13.7 مليار درهم، علاوة على المساهمة في إحداث 97.000 فرصة عمل مباشرة ، أي 159٪ من الهدف (27.000 سنوي ا).

ووفقا للاتفاقيات الموقعة في إطار البرنامج، فقد بلغت المساهمات مع نهاية سنة 2021 ما مجموعه 4 مليارات درهم، موزعة بين الدولة (2 مليار درهم) والأبناك (2 مليار درهم). إضافة إلى تحويلات صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تأتي بناء على طلبات البنوك، والتي بلغت 613 مليون درهم.

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز عملية “المواكبة” في البرنامج، وإعطاء نفس جديد للتواصل العمومي من أجل تحسين مساهمة برنامج “انطلاقة” في النهوض بريادة الأعمال.

حضر هذا الاجتماع والي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيسا مجموعتي التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، ورئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة (تمويلكم).

يذكر أنه تم إحداث لجنة القيادة لدعم تمويل ريادة الأعمال بموجب اتفاقية حول تمويل المقاولات، الموقعة في 27 يناير 2020 في إطار إطلاق برنامج “انطلاقة”.

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