من أصول مغربية.. أول مسلم ينتخب عمدة مقاطعة بلندن

2022-05-20 / 20:17
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هبة بريس _ الرباط

هنأت السفارة البريطانية في المغرب، الجمعة، الشاب البريطاني من أصول مغربية حمزة توزال إثر انتخابه عمدة مقاطعة في لندن مشيرة إلى أنه “أول مسلم وأصغر من يشغل هذا المنصب”.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر “نبارك لحمزة توزال انتخابه عمدة أو ‘لورد مايور’ لمقاطعة وستمنستر بلندن”، مضيفة “حمزة شاب بريطاني من أصول مغربية وهو أول مسلم وأصغر من يشغل هذا المنصب”.

بدورها نشرت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياس، تغريدة بنفس مضمون التغريدة التي نشرتها السفارة البريطانية وأضافت “لطالما قلت إن المسلمين هم جزء لا يتجزّأ من المجتمع البريطاني وانتخاب حمزة هو أفضل دليل على ذلك”.

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