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توقيف خمسيني ادعى “النبوة” أثناء صلاة الجمعة بمراكش

2022-05-20 / 18:44
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هبة بريس _ مراكش

علم ان شرطة مراكش اوقفت ، ظهر اليوم الجمعة، رجلا خمسينيا، ادعى النبوة بأحد مساجد المدينة، تزامنا مع صلاة الجمعة

وقالت مصادر جيدة الإطلاع ان الرجل خاطب المصلين ما بنا يفيد انه ” المهدي المنتظر ” جاء ليخلص الناس من الشرور والحروب التي يعرفها العالم”.

وعليه ؛ تم إخطار السلطات المحلية وعناصر الأمن التي حلت بعين المكان، وقامت بتوقيفه واقتياده للدائرة الأمنية بسيدي يوسف بمدينة مراكش

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