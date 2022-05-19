المحكمة تؤجل ملف صاحب “طاجين الدود”

هبة بريس _ خريبكة

قررت المحكمة الابتدائية بأزيلال، في جلسة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة صاحب مطعم بشلالات أوزودإلى غاية 26 ماي الجاري

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال قرر يوم الإثنين المنصرم متابعة المتهم في حالة اعتقال، وإحالته على جلسة المحاكمة بتهم تتعلق بـ”حيازة، بدون سبب مشروع، مواد يستهلكها الإنسان يعلم أنها فاسدة أو سامة، وعرض وتقديم منتجات غذائية تشكل خطرا على صحة الإنسان، ونقل مواد غذائية موجهة للاستهلاك البشري في ظروف غير صحية.

وكانت المصالح الدركية قد فتحت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا في القضية التي أثارت تفاعلا من قبل الرأي العام الوطني بعدما تم تداول مقاطع فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو يوثق لحظة اكتشاف طاجين مملوء بالدود حسب رواية صاحب الفيديو بأحد مطاعم شلالات أوزود التابعة لإقليم أزيلال.

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