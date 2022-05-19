تقرير: إيرادات الجمارك تجاوزت 111 مليار درهم خلال سنة 2021

2022-05-19 / 11:00
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هبة بريس

بلغت الإيرادات الجمركية 111.2 مليار درهم خلال سنة 2021، مسجلة زيادة بنسبة 22% مقارنة بسنة 2020، وذلك وفقا لما أعلنته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأوضحت إدارة الجمارك، في تقرير حول أنشطتها برسم سنة 2021، أنه « على الرغم من استمرار جائحة كوفيد 19 والقيود الناجمة عن الأزمة الصحية، فقد سجلت الإيرادات الجمركية رقما قياسيا غير مسبوق خلال سنة 2021 ».

وفي ما يتعلق بإيرادات الميزانية العامة للدولة، أشار المصدر نفسه إلى أن الإنجازات تجاوزت، أيضًا، توقعات قانون المالية 2021 بنحو 14% (+12.9 مليار درهم).

وخلال العام نفسه، مثلت الضريبة على القيمة المضافة 58% من إجمالي إيرادات الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة قدرها 29.57%، ورسوم الاستيراد (11.12%).

وسجلت إيرادات رسوم الاستيراد، على مدى السنوات الأربع الماضية، ارتفاعا بنسبة 7.6%، وبلغت ذروتها في سنة 2021 (+ 26%).

خلال الفترة نفسها، بلغت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إيرادات الميزانية نحو 58%، مسجلة زيادة سنوية بحوالي 5%، مع تحقيق زيادة بنسبة 25% أو +11.9 مليار درهم خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 .

وبعد 3 سنوات من الانخفاض المتواصل لما يقرب من 500 مليون درهم سنويًا ، سجلت أتاوى أنبوب الغاز منحى تصاعديا، مسجلة زيادة خلال سنة 2021 بنسبة 68%، وهو ما يمثل 0.8% من إيرادات الميزانية.

من جهتها، حققت إيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطوراً إيجابياً بنحو 15%، وهو ما يمثل 29.53% من إيرادات الميزانية، بزيادة قدر متوسطها السنوي بـ 3.9% خلال السنوات الأربع الماضية.

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