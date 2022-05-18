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جامعة الكرة توقع عقد الأهداف مع العصب

2022-05-18 / 22:07
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هبة بريس

وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأربعاء 18 ماي 2022، عقد أهداف مع العصب الجهوية، بهدف تطوير المسابقات في جميع الفئات السنية، والتكوين والرفع من المستوى التحكيمي، وتنظيم بطولة كرة القدم الشاطئية، وكرة القدم داخل القاعة، والاهتمام بكرة القدم النسوية.
وقع عقد الأهداف كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجميع رؤساء العصب الجهوية.

وعقب توقيع عقد الأهداف، أشاد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية، في تصريح أورده الموقع الرسمي للجامعة، بالمجهودات الجبارة التي بذلتها كل الفعاليات الكروية المغربية لتطوير كرة القدم القاعدية، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على الرفع من قيمة هذا النوع الكروي، وذلك بإعداد استراتيجية عمل تشاركية تهدف بالأساس إلى الانخراط الفعلي في ورش الرقي بكرة القدم الوطنية.

وأوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذه الاتفاقية بمثابة آلية لتطوير وتنمية كرة القدم المغربية، مبرزا أن كرة القدم الحقيقية هي القاعدة، على اعتبار أنها مشتلا يضم العديد من المواهب التي تتطلب عملا احترافيا لإبرازها وصقلها.

وأكد رئيس جامعة الكرة، أن الرهان الأساسي يبقى حاليا، الريادة على المستوى الإفريقي، وذلك بتنظيم جميع المنافسات، وهيكلة الإدارات بالعصب الجهوية، والتطبيق الاحترافي لعقد الأهداف على أرض الواقع.

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