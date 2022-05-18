إدراج مدينة الصويرة في قائمة “المدن السياحية الإبداعية”

هبة بريس

أصبحت مدينة الصويرة، أول وجهة سياحية بالمغرب والقارة الافريقية تدرج في قائمة “المدن السياحية الإبداعية”.

وسلمت مديرة شبكة السياحة الإبداعية، كارولين كوغي، هذه العلامة لرئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، خلال حفل احتضنه فضاء دار الصويري، وحضره، على الخصوص، المندوب الإقليمي للسياحة بالصويرة، يونس الدبيبغة، والمديرة الإقليمية للثقافة، زهور أمهاوش، وفاعلون ومهنيون في قطاعي السياحة والثقافة بمدينة الرياح.

ويمثل هذا الاعتراف ثمرة سنة من العمل بين شبكة السياحة الإبداعية والمندوبية الإقليمية للسياحة، قصد توفير إطار ملائم لتعاون فاعلين محليين، من أجل المشاركة في خلق تجارب للسياحة الابداعية، تستجيب لطلب الأجيال الجديدة من المسافرين، الباحثين عن الأصالة والقيم الانسانية، والتي تسمح، في الوقت نفسه، بخلق منظومة بين فنانين، وصناع تقليديين، وصناعات إبداعية، وقطاع السياحة والفندقة، وبطبيعة الحال الساكنة الصويرية.

ووصف السيد خان، بالمناسبة، هذا الانضمام لشبكة السياحة الإبداعية بأنه “فرصة جديدة لتحويل المؤهلات الثقافية للصويرة إلى نموذج سياحي رائد، مرادف للتنمية الاقتصادية، ولكن أيضا لاحترام الثقافة والسكان”.

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