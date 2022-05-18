فرنسا تعتزم منع ارتداء البوركيني في المسابح

2022-05-18 / 11:05
0
هبة بريس - وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي، الثلاثاء، إنه سيسعى لتغيير قرار اعتمدته مدينة غرونوبل من شأنه أن يسمح للنساء بارتداء البوركيني في المسابح البلدية.

ووصف وزير الداخلية جيرالد دارمانان التغيير بأنه “استفزاز غير مقبول … يتعارض مع قيمنا”، مضيفًا أنه طالب بطعن قانوني في اللوائح الجديدة.

وبموجب قانون جديد لمكافحة “الانفصالية الإسلامية” أقره البرلمان عام 2021، يمكن للحكومة الطعن في القرارات التي تشتبه في أنها تقوض التقاليد العلمانية الصارمة في فرنسا، والتي تهدف إلى فصل الأديان عن الدولة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد قرار الحظر.. الهند تقرر تصدير القمح المتعاقد عليه فقط

بعد قرار الحظر.. الهند تقرر تصدير القمح المتعاقد عليه…

2022-05-18 / 14:45
Photo of روسيا تطرد مسؤولين دبلوماسيين فرنسيين وإيطاليين وإسبانيين

روسيا تطرد مسؤولين دبلوماسيين فرنسيين وإيطاليين وإسبانيين

2022-05-18 / 13:23
Photo of على رأسهم بوتين.. كندا تحظر دخول أراضيها على ألف روسي

على رأسهم بوتين.. كندا تحظر دخول أراضيها على ألف…

2022-05-18 / 11:38
Photo of رسميا.. السويد وفنلندا تقدمان طلب الانضمام إلى الناتو

رسميا.. السويد وفنلندا تقدمان طلب الانضمام إلى الناتو

2022-05-18 / 09:35
Photo of منظمة إنسانية: 500 مهاجر بدون طعام أو ماء في مياه مالطا

منظمة إنسانية: 500 مهاجر بدون طعام أو ماء في…

2022-05-17 / 23:02
Photo of قاتل العشرة بنيويورك كان ينوي اغتيال 10 بارزين بينهم أردوغان

قاتل العشرة بنيويورك كان ينوي اغتيال 10 بارزين بينهم…

2022-05-17 / 21:36
Photo of مصر.. أسرة مبارك ستطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بتعويضات

مصر.. أسرة مبارك ستطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بتعويضات

2022-05-17 / 20:55
Photo of اعتقال نائب بريطاني بتهمة الاغتصاب

اعتقال نائب بريطاني بتهمة الاغتصاب

2022-05-17 / 20:07
Photo of زيارة أمير قطر لاسبانيا ..هل تستغني مدريد عن الغاز الجزائري ؟

زيارة أمير قطر لاسبانيا ..هل تستغني مدريد عن الغاز…

2022-05-17 / 20:03
Photo of الخدمة العسكرية ..”قاعدة القنيطرة ” تشرع في عملية انتقاء المجندين

الخدمة العسكرية ..”قاعدة القنيطرة ” تشرع في عملية انتقاء…

2022-05-17 / 19:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق