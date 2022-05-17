درك اشتوكة يحجز في منطقة نفوه الترابي بإقليم الجديدة كمية هامة من “الماحيا”

أحمد مصباح – الجديدة

في إطار الحرب التي مافتئت تشنها بلا هوادة المراكز والفرق الترابية والمصالح، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في مناطق نفوذها الترابي، بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، وتماشيا مع الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدها المسؤول الدركي الأول، منذ تعيينه بالجديدة، بغية التصدي لتجليات الجريمة، والحد من ترويج المحظورات بمختلف أنواعها وأشكالها، داهمت عناصر الدرك الملكي بمركز اشتوكة، في حدود الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، معملا سريا في دوار “أولاد حبي”، بتراب جماعة شتكوة؛ حيث حجز المتدخلون الدركيون الذين انتقلوا لتوهم، إثر معلومات، على متن دورية محمولة، كمية هامة من ماء الحياة (l’eau de vie)، المعروف في أوساط المدمنين ب”الماحيا”، كانت معدة للترويج والاستهلاك، ناهيك عن كمية هامة من التين المخمر، ومعدات تستعمل في التقطير والصناعة، عبارة عن براميل بلاستيكية وأنابيب وأسطوانات غاز، وطناجر الضغط.

هذا، وتمكن رجال الدرك من مركز درك اشتوكة، من تشخيص وتحديد هوية المتورط، والذي يعتبر من الوجوه المألوفة لديهم، سيما أنهم كانوا أوقفوه في مناسبات عديدة، وأحالوه على النيابة العامة المختصة.

ويأتي بالمناسبة هذا التدخل الدركي على بعد أقل من يومين عن عملية مماثلة، قام بها، الأحد الماضي، مركز الدرك الملكي بأزمور، استهدف بها مصنعا سريا في دوار بمنطقة نفوذه الترابي، إذ حجز في إطارها كمية هامة من مسكر ماء الحياة، ومعدات كانت تسخر في التقطير والتصنيع. وهذا ما كانت الجريدة أوردته في مقال صحفي تحت عنوان: “درك أزمور يداهم مصنعا سريا لمسكر الماحيا’.

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