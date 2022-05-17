درك أزمور يداهم مصنعا سريا لمسكر “الماحيا”

2022-05-17 / 10:34
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أحمد مصباح - الجديدة

حجزت المصالح الدركية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، ممثلة في الفرقة الترابية بمركز أزمور، من داخل مصنع سري، كمية هامة من مسكر ماء الحياة، المعروف في أوساط المدمنين على استهلاكه ب”الماحيا”، علاوة على معدات التصنيع والتقطير.

هذا، وكانت معلومات “ثمينة” تلقاها قائد مركز الدرك بأزمور، الخيط الرفيع الذي أفضى، الأحد الماضي، إلى تحديد مصنع سري لمسكر “الماحيا”، كائن في منطقة نفوذه الترابي، وتحديدا في دوار خاضع لجماعة “أولاد رحمون”، بدائرة أزمور، إقليم الجديدة. حيث عبأ المسؤول الدركي دورية محمولة، انتقلت، في حدود الساعة الثالثة من مساء اليوم ذاته، وفق خطة محكمة، إلى المصنع السري بالتجمع السكني، المستهدف بالتدخل الأمني، والذي تمت محاصرته ومداهمته.

وقد ضبط وحجز المتدخلون الدركيون أطنانا من مسكر ماء الحياة، كانت معدة للترويج والاستهلاك، وكمية هامة من التين المخمر، ومعدات تستعمل في صناعته وتقطيره، عبارة عن براميل بلاستيكية وأنابيب وأسطوانات غاز، وطناجر الضغط.

إلى ذلك، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية، المحققين الدركيين، من تحديد هوية صاحب المعمل السري، الذي لم يكن متواجدا داخل المصنع العشوائي، لحظة التدخل والمداهمة. حيث أصدرت في حقه الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أزمور، مذكرة بحث وتوقيف، في إطار البحث القضائي الذي أنجزته تحت إشراف وكيل الملك بابتدائية الجديدة.

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