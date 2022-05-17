” الحموضة “..صاحب ” هشة مشة ” يقارب مشاكل المغاربة ب”تشنشنت وتشأشأت”

هبة بريس _ الرباط

أثار النائب البرلماني عبد النبي عيدودي، جدلا عقب تدخله عند جلسة الأسئلة الشفوية، وانتهاء إجابة الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية فوزي لقجع على الأسئلة المطروحة، حيث قال ” لقد تشنشنت وعودكم المشهورة وتشأشأت، واستشفت عهودكم التي شنتتم على المواطنين وتهرطقت كما تهركلت حتى أصبحت أمام حكومة الهوامش والتبريرات وليس حكومة الكفاءات والحلول والبرامج”.

وأضاف المتحدث ذاته ”السيد الوزير، كان بودنا أن تأتي السيدة الوزيرة، انت راجل خدام شغلك ومقاد دروسك ولكن بغيناها تحي هي لي تمثل أمام المؤسسة التشريعية وتجاوب على هاد الأسئلة هادو

وتابع البرلماني عيدودي، ”والسيدة الوزيرة لي رفضت المثول، إن المواطن المغربي اكتوى بغلاء الأسعار، والزيت والفلفلة والمازوت وكيقوليها راه حتى الكريدي ديال الحانوت دارلنا أزمة كبيرة، فلهذا أقول لها، وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شاو، وحربش لا فكات الحكومة هاد الأزمة هادي”.

واذا كان البرلماني اعلاه يبحث في القواميس والدواوين من اجل خلق جو البهكنة و” التريكيل ” فالحال في هذا الوطن يتطلب التحدث الى الحميع بلغة واضحة وسلسة والا فمامعنى ان يكرر الاخير تدخلاته البرلمانية بنفس الطريقة وبنفس ” الشوهة ”

ان المغاربة في حاجة الى برلماني يقول الكل ليفهمه الكل والحديث بتلك الطريقة ” العيدودية ” لن تغني في شيء ماعدا ان كان صاحبها يريد ان يقول للمغاربة انه محنك لغويا واثارة الجدل والبحث عن” البوز ”

والسؤال هنا ..الا يخجل عبد النبي عيدودي من نفسه وزملائه يضحكون اما عليه او معه ..وفي كل الحالات ..نقول ان الشيء اذا زاد على حده انقلب ضده …او بمعنى اخر …” حماضيتي “

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