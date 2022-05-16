بعد نتائج الانتخابات الكارثية.. البيجيدي يعيد هيكلة كتابته الجهوية بالبيضاء

2022-05-16 / 11:03
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يحاول حزب العدالة و التنمية إعادة هيكلة تنظيماته الجهوية و الإقليمية و فروعه بمختلف ربوع المملكة و ذلك بعد الرجة التي أحدثتها نتائج الانتخابات الفائتة و التي لم يكن أشد المتشائمين من داخل حزب “اللامبة” يتوقعها.

و أعاد حزب العدالة و التنمية هيكلة كتابته الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات من خلال عقد المؤتمر الجهوي و الذي حضره عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب و عدد من أعضاء الأمانة العامة.

و خلال هذا المؤتمر الجهوي، تم انتخاب محسن موفيدي على رأس الكتابة الجهوية الجديدة لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات، فيما منحت النيابة لعبد الكريم الهويشري.

و توزعت باقي مناصب أعضاء الكتابة الجهوية للعدالة و التنمية بجهة الدار البيضاء سطات على كل من سميرة رزاني، إيمان الطريفي، عبد الرزاق بلحمير، عبد الغني التاغي، عبد الله زكي، عبد الحفيظ اليونسي.

كما ضمت لائحة الكتابة أيضا كل من رشيد الجكيني، عبد المجيد آيت عديلة، الفاطمي الرميد، عبد الحميد زاتني، و عبد الصمد حيكر.

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