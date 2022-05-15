مجلة بريطانية :” النخبة المسنة بالجزائر تخلق التوتر مع المغرب لصرف الشعب الجزائري عن مشاكله الداخلية “

هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة ” ذي إيكونوميست” البريطانية، أن “النخبة المسنة ” الحاكمة بالجزائر تعمد الى الى خلق التوتر الدائم مع المغرب وذلك بغية صرف انتباه الشعب الجزائري عن مشاكله الداخلية .

واعتبرت المجلة البريطانية الواسعة الانتشار أن ، العسكر الحاكم بالجزائر وبعدما استنفذ جميع الاساليب لمضايقة مصالح المغرب ، مر الى حالة من التصعيد تعبر عن ضيق صدر النخبة المسنة وذلك باللجوء الى ورقة الغاز اعتقادا منها انها ستؤثر على المملكة بعد قرار وقف العمل بخط الغاز الرابط بين الجزائر وأوروبا عبر المغرب.

واسترسلت الصحيفة البريطانية بالقول ان المغرب استبق الخطوة الجزائرية قائلة :” ” كما ناقش المسؤولون المغاربة شراء شحنات غاز من قطر التي تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، إلى جانب إنشاء محطة لإعادة تدوير الغاز، بالإضافة إلى توجه المغرب نحو استخدام الطاقة المتجددة”.

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