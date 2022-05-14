أكادير : خروقات تهدد سلامة قاطني تجمعات سكنية خارج رقابة السلطات المختصة

2022-05-14 / 15:41
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصبحت عدد من التجمعات السكنية الحديثة التسليم باكادير تعيش على وقع خروقات خطيرة تهدد حياة المئات من قاطنيها بسبب مجموعة من الإصلاحات العشوائية وغير المرخص لها، التي يقوم بها بعض المستفيدين من تلك الشقق المسلمة في إطار السكن الاقتصادي.

وتم الوقوف على عدد من أعمال البناء والهدم العشوائية التي أفرزت شقوقا ظاهرة للعيان على عدد من جدران العمارات السكنية لاقامات حديثة التسليم أبرزها مشروع طريق الخير 6.

ويتسائل المتضررون عن دور السلطات المحلية والشرطة الإدارية فيما يجري داخل هذا التجمع السكني الحديث التسليم الذي يضم أكثر من 400 شقة، بعد قيام عدد من المستفدين بإجراء اصلاحات وتعديلات غير مرخصة على شققهم.

بل إن هناك من قام ببناء غرف وضم فضاءات مشتركة لمسكنه بالطابق السفلي، وقام بتغير الواجهات الامامية لمجموعة من الشقق أمام مرأى ومسمع السنديك وممثلي السلطات المحلية والشرطة الإدارية المعنية كما تبين الصور المتوصل بها من عين المكان.

ويطالب المتضررون مما يجري بداخل التجمع السكني المذكور من والي جهة سوس ماسة، التدخل العاجل واعمال القانون تفاديا لكارثة محتملة الوقوع بسبب أعمال الهدم والبناء العشوائية بداخل التجمعات السكنية طريق الخير، وأيضا فتح تحقيق مع ممثلي السلطة المحلية المعنين بغض الطرف عن تلك الخروقات الجسيمة التي مست عدد من التجمعات السكنية بطريق الخير في الآونة الأخيرة.

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