قرار المحكمة الدستورية صائب
الصورة تعبيرية

الاتحاد الدستوري يفوز بمقعد برلماني باقليم سيدي بنور

2022-05-13 / 10:36
0
هبة بريس - الرباط

تمكن عبد الكريم أمين مرشح حزب الاتحاد الدستوري من الظفر بالمقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية سيدي بنور في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي تم اجراؤها يومه الخميس 12 ماي 2022 .

وحصل ممثل الاتحاد الدستوري على 20781 صوت مكتسحا العديد من مكاتب التصويت بمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم ، متفوقا بذلك عن منافسيه .

وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب محمد الناجي برلمانيا عن حزب الاستقلال بدائرة سيدي بنور بعد الطعن فيه من طرف حزب التقدم والاشتراكية بدعوى أنه ترشح للانتخابات باسم حزب الاستقلال دون أن يقدم استقالته من حزب التقدم والاشتراكية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سيراليون تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

سيراليون تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

2022-05-13 / 12:55
Photo of غامبيا: مخطط الحكم الذاتي “حل قائم على التوافق وقابل للتطبيق”

غامبيا: مخطط الحكم الذاتي “حل قائم على التوافق وقابل…

2022-05-13 / 11:55
Photo of بمؤتمر اللجنة 24.. عمر هلال يلقن السفير الجزائري درسا قاسيا

بمؤتمر اللجنة 24.. عمر هلال يلقن السفير الجزائري درسا…

2022-05-13 / 11:16
Photo of الصحراء المغربية.. سانت لوسيا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. سانت لوسيا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2022-05-13 / 10:25
Photo of الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تجدد “دعمها التام” لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تجدد “دعمها التام” لمخطط الحكم…

2022-05-13 / 09:09
Photo of وهبي يعقد جلسة عمل مع رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط

وهبي يعقد جلسة عمل مع رئيسة مكتب مجلس أوروبا…

2022-05-12 / 21:24
Photo of ” الكونغو الديمقراطية” تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

” الكونغو الديمقراطية” تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2022-05-12 / 20:41
Photo of ميارة : المغرب عازم على استكمال بناء مسار الشراكة م الاتحاد الأوروبي

ميارة : المغرب عازم على استكمال بناء مسار الشراكة…

2022-05-12 / 19:37
Photo of العثماني : دعم هولندا للحكم الذاتي في الصحراء المغربية حدث مهم

العثماني : دعم هولندا للحكم الذاتي في الصحراء المغربية…

2022-05-12 / 19:12
Photo of اشادات دولية بالحكم الذاتي ..”اجتماع مراكش” يصيب الجزائر بالسعار وبيان للعسكر يكشف “نفسية المهزوم

اشادات دولية بالحكم الذاتي ..”اجتماع مراكش” يصيب الجزائر بالسعار…

2022-05-12 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق