الاتحاد الدستوري يفوز بمقعد برلماني باقليم سيدي بنور

هبة بريس - الرباط

تمكن عبد الكريم أمين مرشح حزب الاتحاد الدستوري من الظفر بالمقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية سيدي بنور في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي تم اجراؤها يومه الخميس 12 ماي 2022 .

وحصل ممثل الاتحاد الدستوري على 20781 صوت مكتسحا العديد من مكاتب التصويت بمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم ، متفوقا بذلك عن منافسيه .

وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب محمد الناجي برلمانيا عن حزب الاستقلال بدائرة سيدي بنور بعد الطعن فيه من طرف حزب التقدم والاشتراكية بدعوى أنه ترشح للانتخابات باسم حزب الاستقلال دون أن يقدم استقالته من حزب التقدم والاشتراكية.

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