رياض مزور

الوزير مزور: “المغرب بلد يتحرك ويبتكر في سياق اقتصادي صعب”

2022-05-12 / 17:47
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هبة بريس

أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب يعد بلدا يتحرك ويبتكر في سياق اقتصادي صعب.

وأكد السيد مزور خلال حفل إطلاق خدمة Express Relais، والتي تعد شبكة خزانات أوتوماتيكية لتوصيل الطرود بطريقة موثوقة، عملية وآمنة، أن المغرب أصبح “أكثر قوة وجرأة” من أي وقت مضى، والمغاربة اليوم “متضامنون” مع بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى.

وحسب السيد مزور، فإن أهمية مشروع خدمة Express Relais تكمن في أنها علامة مغربية، مشيرا إلى أن المملكة اعتادت حتى الآن، إنتاج منتجات ذات جودة عالية، ولكنها لم تقدم بشكل كاف على مرحلة بيع المنتجات والخدمات التكنولوجيا، التي تحمل العلامة المحلية، على المستوى العالمي.

وأشار السيد مزور إلى أن “العقول المغربية هي التي تمكنت من تطوير هذه التكنولوجيا”، مؤكدا ثقته بقدرتها على “نشر هذه التكنولوجيا وتصديرها في جميع أنحاء العالم”.

وأشاد الوزير بكون المشروع يبرز رغبة مغرب اليوم، الذي يعمل على امتلاك قدرة صناعية وإنتاجية قادرة على توفير منتجات بتقنيات وخصائص أمان عالية، قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.

من جهة أخرى، أبرز السيد مزور أن المغرب، الذي كان يجتذب منذ حوالي عشرين سنة المستثمرين بفضل انخفاض تكلفة اليد العاملة، “انتقل من بلد منخفض التكلفة إلى البلد الأفضل تكلفة” بفضل قوة عاملة منتجة تنتج منتجات ذات جودة.

وقال إن الدولة التي تعمل على أن تصبح “أفضل قيمة” يمكن أن تفخر اليوم بوجود منصات صناعية وتجارية وخدماتية في قطاعات معينة، منها على الخصوص، الخدمات والإنتاجات الفكرية، والتي تعد من بين الأكثر تنافسية في العالم.

يشار إلى أنه تم تثبيت شبكة الخزانات الأوتوماتيكية بعدة أماكن على صعيد التراب الوطني (31 خزانة في 5 مدن حاليا، في أفق إنشاء 147 خزانة في 19 مدينة في متم سنة 2022) داخل فضاءات يسهل الوصول إليها (مراكز التسوق، محطات السكك الحديدية، محطات الخدمة، المجمعات السكنية، وغيرها)، ومن المرتقب أن يصل عدد هذه الفضاءات إلى 1100 نقطة خلال 5 سنوات.

وتم تطوير وتصميم الخزانات الأوتوماتيكية Express Relais داخل مركز البحث والتطوير التابع لCEOS Technology، حيث صنعت بالمغرب وتم تجهيزها بتكنولوجيا برمجيات مغربية 100 في المائة.

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