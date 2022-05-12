Cérémonie d'inauguration d’un nouveau terminal dédié à l'aviation d'affaires et privée, à l'Aéroport international Marrakech-Ménara, à l'initiative de l'Office National des Aéroports (ONDA), en présence de la ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui, et d'autres personnalités. 02022020-Marrakech

رجال أعمال أكثر من خمسين دولة يبحثون عن فرص للاسثتمار في المغرب

2022-05-12 / 12:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل الفرص الاسثتمارية الواعدة التي تقدمها المملكة المغربية في مجالات و قطاعات عدة استقطاب رجال أعمال و مستثمرين من عدد من دول العالم.

و في هذا الإطار، يجتمع اليوم بعاصمة النخيل عدد من رجال الأعمال ينتمون لأكثر من خمسين دولة في جلسة عمل لمناقشة مناخ الاستثمار بالمغرب والإمكانيات المتاحة لهم.

و يعتبر هذا الحدث الذي يستقطب كبار رجال الأعمال العالميين فرصة للتعريف بفرص الاستثمار بالمملكة و لإبراز أهم المنجزات التي تم إحداثها ببلادنا تحت رعاية الملك محمد السادس.

كما تشكل هاته المناسبة كذلك فرصة لتعريف رجال الأعمال الأجانب بنظرائهم المغاربة و كذا بالعلاقة الاقتصادية بين البنك الأوروبي والمغرب، و هو ما قد يسمح باستقطاب المغرب في القريب العاجل لاسثتمارات هامة و مثمرة.

*الصورة من الأرشيف

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