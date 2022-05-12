رجال أعمال أكثر من خمسين دولة يبحثون عن فرص للاسثتمار في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل الفرص الاسثتمارية الواعدة التي تقدمها المملكة المغربية في مجالات و قطاعات عدة استقطاب رجال أعمال و مستثمرين من عدد من دول العالم.

و في هذا الإطار، يجتمع اليوم بعاصمة النخيل عدد من رجال الأعمال ينتمون لأكثر من خمسين دولة في جلسة عمل لمناقشة مناخ الاستثمار بالمغرب والإمكانيات المتاحة لهم.

و يعتبر هذا الحدث الذي يستقطب كبار رجال الأعمال العالميين فرصة للتعريف بفرص الاستثمار بالمملكة و لإبراز أهم المنجزات التي تم إحداثها ببلادنا تحت رعاية الملك محمد السادس.

كما تشكل هاته المناسبة كذلك فرصة لتعريف رجال الأعمال الأجانب بنظرائهم المغاربة و كذا بالعلاقة الاقتصادية بين البنك الأوروبي والمغرب، و هو ما قد يسمح باستقطاب المغرب في القريب العاجل لاسثتمارات هامة و مثمرة.

*الصورة من الأرشيف

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