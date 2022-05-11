نقل الهيدروجين…شركة تُعلن عزمها إنشاء أنبوب جديد يربط إسبانيا بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة “ليكونيميستا” الإسبانية ان شركة “Cepsa” المتخصصة في قطاع الغاز والبترول اعلنت عزمها إنشاء أنبوب غاز مباشر يربط إسبانيا بالمغرب، يكون مخصصا لنقل غاز الهيدروجين الأخضر

واكدت الشركة نقلا عن ذات الصحيفة ان إنشاء هذا الأنبوب سيسمح بتصدير الهيدروجين الأخضر، من مصفاة سان روكي التي تتواجد بجنوب إسبانيا، نحو تراب المملكة المغربية، من أجل الرفع من صادرات الطاقة.

يذكر ان خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني دافع عن الواقع الحالي والأفق المستقبلي للعلاقات المغربية الإسبانية، بقوله إن “العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد جيدة في ظل التقارب السياسي الجديد بخصوص العديد من القضايا المشتركة”.

وأضاف ألباريس في لقاء صحافي جمعه بوزير الخارجية المغربي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” في مراكش، مساء الثلاثاء، أن “اللقاء الثنائي أفضى إلى الاتفاق على خارطة طريق في المستقبل لتعميق العلاقات الثنائية”.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن “اللجنة الثنائية بين الرباط ومدريد توصلت إلى نتائج مهمة بخصوص القضايا المشتركة، بما في ذلك عملية مرحبا والحدود”، مؤكدا أن “المغرب تحول إلى سوق اقتصادية مهمة لإسبانيا بالخارج”.

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